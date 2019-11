Oti-sentret skifter navn: – Tidspunktet er veldig riktig

Nyheter

– Vi er svært glad for at Oti nå blir et Amfi-senter. AMFI Oti har samme eier og driftsteam som Amfi Orkanger, og sentrene våre ligger kun en kilometer fra hverandre. Nå vil vi også dra nytte av felles markedskampanjer. Dette er en av flere grunner til omprofileringen, sier senterleder Roy Egil Johansen.