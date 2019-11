Utenlandsk vogntog sperret veien

Nyheter

Fredag ettermiddag meldte politiet om et vogntog som har blitt stående på tvers av fv 714 i Slørdal, i Snillfjord kommune.

– Trafikken går foreløpig forbi i ett felt. Vegtrafikksentralen varsler lokal entreprenør. Vi sender patrulje, skriver politiet på Twitter klokka 12.29.

#Snillfjord

Fv 714. Et vogntog har blitt stående på tvers av veien i Slørdalen. Trafikken går foreløbig forbi i ett felt. Vegtrafikksentralen varsler lokal entreprenør. Vi sender patrulje — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 29, 2019

Statens vegvesen skriver at det er ved Tjørnbukta at vogntoget sliter på den glatte veien, men at bilberger er på vei fra Orkdal.

Fv 714 Snillford : Tjørnbukta Bilberger er på stedet om 20 min. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) November 29, 2019

– Sjåføren har lagt på kjettinger nå, og situasjonen er nå i ferd med å løse seg, sier STs reporter på stedet, klokka 12.53.