Gikk inn for å flytte newtonrommet

Kommunestyret i Orkdal har tidligere bevilget 4,5 millioner kroner til å etablere et newtonrom. Dette viste seg imidlertid å være minst en halv million for lite. Da rådmannen i Orkland la fram neste års budsjett, ble det klart at det ikke var satt av penger til newtonrom. Da budsjettet ble lagt fra sa Økonomisjef Svein Henry Berdal at de ville komme tilbake til spørsmålet om newtonrommet etter hvert.