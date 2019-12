Ny mulighet for å oppleve Rammstein i Trondheim

Nyheter

Det blir ekstrakonsert med det tyske metallbandet Rammstein i Granåsen neste sommer. Den første konserten ble utsolgt i løpet av få timer, til tross for at så mye som 35 000 billetter var tilgjengelig.

Verdens største kultband vil dermed holde konsert i Trondheim både den 26. og 27. juli, noe som betyr at så mye som 70 000 publikummere kan få oppleve tyskerne.

Enorm etterspørsel

- Etterspørselen har vært enorm. Aldri før har et metalband solgt like mye billetter i Norge som de tyske pyroheltene. Det er derfor med stor glede at vi nå kan dele at det blir ekstrakonsert med det legendariske bandet på samme sted 27. juli, sier Bård Flikke og Kristian Digre i Livesentralen.

De lover to konserter som vil bli de råeste konsertopplevelsene som Trondheim og Norge noensinne har sett; to stadionforestillinger på rad med et fantastisk liveband, med det største showet i verden.

- Vi er urolig glad for at vi nå kan tilby de overfylte ventelistene på 16 000 og alle andre en ny sjanse til å oppleve Rammstein i Granåsen.

Spektakulært show

- Med den største sceneproduksjonen vi noen gang har sett inntok Rammstein Ullevaal stadion i august tidligere i år. 30 000 publikummere fikk med seg den strålende konserten, og man skal lete lenge etter et mer spektakulært show. Om noen skulle være i tvil om Rammsteins rolle som et av de største bandene i verden, så burde utgivelsen av albumet Rammstein og deres første stadionturné sette en effektiv stopper for det. Albumet, bandets syvende, gikk rett til toppen av albumlistene i flere europeiske land, og turneen solgte ut på rekordtid og sanket begeistrede anmeldelser fra både kritikere og fans.

I salg fredag

Da Rammstein besøkte Ullevaal stadion i august i år, fikk bandet strålende anmeldelser. Dagbladet trillet sekser på terningen, og det samme gjorde VG, og skrev: «Det er vanskelig å forestille seg at en hardrockkonsert kan bli stort mer velregissert – eller bedre – enn dette. Måtte disse gærne tyskerne holde på i 25 år til. Minst.»

Aftenposten ga også toppkarakter, og skrev: «Kombinasjonen av teater og stor musikk blir ikke gjort bedre enn når Rammstein treffer.»

Billettene til konserten den 27. juli legges ut via Eventim.no fredag 6. desember kl. 10.00.