Nyheter

Et lynnedslag førte til at strømmen forsvant i Snillfjord. Energiselskapet Sodvin skriver på sine facebooksider at sentralt utstyr er berørt av strømbrudd etter lynnedslag.

- Det vil før til at internett og tv delvis blir utilgjengelig frem til strøm er tilbake i Snillfjord. Vi beklager eventuelle problemer dette måtte medføre. Feilretting pågår, skriver selskapet videre på facebooksiden.