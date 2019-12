Politiet ønsker tips i denne saken

Nyheter

Det var klokken 17.30 tirsdag ettermiddag at en varebil kjørte inn i huset til Brynhild Hoff Strand og Borger Strand. Varebilen skal ifølge et vitne hatt høy fart da han smalt inn i den ene husveggen.

- Veggen var slått en halvmeter inn der bilen hadde truffet og hele veggen er jo skeiv. Både møbler og bord hadde blitt slengt rundt i stua. Vi bruker ikke denne stua så mye og det sto ikke på lys i den, så det var nok derfor vi ikke hadde lagt merke til det tidligere, forteller Borger Strand.

Paret fant ikke ut at noen hadde kjørt på huset før flere timer etter at det hadde skjedd, men et vitne hadde fått med seg hele seansen.

Politiet har ikke kommet noe nærmere i å identifisere hverken varebilen eller personen som kjørte.

- Vi er fortsatt interessert i tips i denne saken og foreløpig har det ikke kommet noen, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

- Er det en vanskelig sak å løse?

- Det er jo skader på bilen, så sånn sett har vi noe å gå etter, men vi er avhengig av tips, sier Haugan.