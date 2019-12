– En tommel opp er mer enn nok betaling

Joar Lyngen er leder i støtteforeninga for helsetunet i Meldal, leder av historielaget og kjører tråkkemaskin om vinteren – for å nevne noe av det frivillige arbeidet han gjør. Med en slik innsats, mener avisa ST at Joar fortjener et julekrus.