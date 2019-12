Flere vogntog har store problemer på vinterføret

Nyheter

En rekke vogntog har hatt problemer på vinterføret mandag kveld.

Like før klokken 16 meldte vegtrafikksentralen om at Fv. 714 var stengt ved Slørdal på grunn av at to vogntog sto fast. En knapp halvtime senere var vegen åpnet igjen. Vegen ble strødd og det skulle ikke være like glatt.

Fv 714 Snillfjord: Vegen stengt ved Slørdal pga to vogntog som ikke kommer seg videre melder entreprenør. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) December 9, 2019

Klokken 17:07 meldte vegtrafikksentralen om enda et vogntog som hadde problemer. Denne gangen var det vogntog på Kyrksæterøra som hang på et autovern. Det var mulig å passere. En tungberger kom til stedet kort tid senere og fikk hjulpet vogntoget bort.

Fv 680 Kyrkseterøra: 500 m fra Esso i retning Aure henger et vogntog på autovernet. Mulighet for å passere. Entreprenør er på vei for å sjekke om han kommer videre. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) December 9, 2019

Klokken 17.43 var det E39 som ble stengt på strekningen Børsa-Buvika. Et vogntog fikk problem og måtte berges.