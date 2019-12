Kraftfull konsert

Nyheter

I prosesjon kom mannskoret Lerka gående inn i en fullsatt Orkdal kirke på søndagens første konsert til rytmene fra trommesettet til Martin Raanes, og klassikeren "Little Drummer Boy". Lerka fant plassene sine og ledet publikum galant inn i konserten med sang fra solisten Kjell Kristian Grostad. Koret serverte den ene klassikeren etter den andre- "Men går jag over ängerna" og "Det hev ei rose sprunge". På den tredje sangen kom koret Queenbeez inn og sang " Mitt hjerte alltid vanker" sammen med Lerka og de fortsatte med " Nordnorsk Julesalme", som ga både gåsehud og tårer i øynene. Deretter sang korene "Amazing Grace" og "Det lyser i stille grender". Lerka hyllet også Anne Grete Preus med sangen " Når himmelen faller ned" med solist Lasse Rindal, som fikk publikum til å klappe litt ekstra for hans varme tolkning.