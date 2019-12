Trailer har sakset og lekker diesel

Nyheter

Politiet meldte på Twitter like før klokka 08.00 tirsdag at en trailer har sakset på E39 ved Littlslettet på Søvasskjølen. Den sperrer ett kjørefelt, og det er redusert framkommelighet.

Politipatrulje har ankommet stedet, og i ei oppfølgingsmelding går det fram at det har oppstått en diesellekkasje fra traileren, og at det ikke er mulig for større kjøretøyer å passere. Personbiler kan passere havaristen.

