Vogntog kjørte av veien

Et utenlandsk vogntog kjørte mandag kveld av veien på fylkesvei 700 ned Eibakkan fra Berkåk i retning Meldal. Kjøretøyet kjørte ut i første sving, cirka én kilometer fra Berkåk sentrum i Rennebu.

Den russiske sjåføren fortalte til STs reporter at han skulle bremse opp for den øverste venstresvingen, men vogntoget skled rett fram og havnet ved siden av veien. Bilen ble stående uten hinder for annen trafikk.

Det var stort snøfall på tidspunktet vogntoget kjørte ut, og dette ga glatt veibane.

Russeren måtte vente i fem timer på bergingsbil, for det var travle tider i den bransjen i dette området mandag kveld.