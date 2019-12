UP hadde onsdag formiddag trafikkontroll på E39 ved Kallfossbrua i Skaun. Til sammen ble tre førere anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.

#Skaun

