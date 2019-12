Kårer kommunens beste pokerspiller

Nyheter

Torsdag 12. desember starter det som omtales som Norges største pokerturnering: Kommunepoker.

Vinner du her, går du videre til en fylkesfinale. Og vinnerene fra alle fylkesfinalene vinner tur til den store finalen i Tallinn mai 2020.

Det er Coolbet som står bak konseptet. Kommune- og fylkesturneringa foregår på nett. Her finner du spilledag for din kommune og melder deg på. Den store finalen spilles live - da sitter finalistene fra de ulike fylkene i Norge rundt et bord ansikt til ansikt.

- Mye av konseptet Kommunepoker er tuftet på dueller mellom venner, arbeidskollegaer, naboer, bekjente og slekt. Den største og viktigste premien er selvsagt kommunemestertittelen. Der ligger det blytung prestisje, sier talsmann Rolf Hansen i Coolbet.

Først ut av våre kommuner i sesong tre er Heim kommune. Turneringa foregår torsdag 12. desember. Deretter går det slag i slag gjennom STs nedslagsfelt.

Sjekk oversikten over din kommune her.

Andreas Stamnestrø (28) fra Hemne kommune er regjerende norgesmester i denne turneringa. Det artige med den historien er at han fulgte i fotsporene til sin sjef Emil Solberg fra den første sesongen. Men forskjellen på byggmester og tømrer, var at Stamnestrø klarte det sjefen ikke maktet: Å vinne norgesfinalen i Tallinn.

Kommunepoker har i begge sine to første sesonger markert seg som Norges største pokerturnering. 2063 spillere gjorde lavterskelsatsingen til Norges største pokerturnering på direkten. I sesong to ble turneringen enda større med 2513 spillere.