Her har folk mest gjeld i STs nedslagsfelt

Nyheter

Ligningstallene for perioden 2012-2018 viser at gjennomsnittlig gjeld i Trøndelag har økt med 36,8 prosent, mens gjennomsnittlig bruttoinntekt har økt med 20,8 prosent. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer 17 år og eldre i Trøndelag var på 443 000 kr i 2018. mens gjennomsnittlig gjeld var på 807 300 kr.