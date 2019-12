– Norges flotteste helse- og omsorgssenter

Nyheter

– Da vi for 4-5 år siden startet prosessen med å bygge et nytt sykehjem, gikk jeg freidig ut i avisa og sa at vi skulle bygge landets flotteste helsesenter. Nå står det ferdig, og prognosene slo til. Vi har bygd landets flotteste helsesenter, sa ordføer Oddvar Indergård under åpningen.