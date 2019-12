Den lokale politipatruljen tok seg inn i feil hus

Nyheter

Til og med politiet kan av og til gjøre noen blundere. Nylig fortalte den lokale politipatruljen, Charlie30, om én av disse på politiets egen Facebook-side.

Her er hele historien:

«Politiets operasjonssentral (to null) sendte sommeren 2015 Charlie30 på oppdrag der et godt voksent ektepar hadde kranglet i fylla og ville nå ha politiets hjelp til å ordne opp. De hadde etter eget utsagn vært like gode og de ringte politiet annenhver gang for å klage på sin bedre halvdel. Men promillen steg i takt med irritasjonen over politiets sendrektighet og de ble stadig vanskeligere å tyde på telefon. For oss var det åpenbart at vi hadde med å ordne opp i heimen så roen kunne senke seg. Etter mye leting sto patruljebilen parkert utenfor adressen. Vi ringte på og etter litt venting gikk døra opp.

Der sto han, akkurat som forventet. Skeptiske røde øyne, lut holdning, knekk i knærne og med godt tak i både dørhåndtak og karm for å støtte seg. Han hadde fått en i begge beina, det var lett å se. "Ja, god kveld. Det er fra lensmannen! Får vi komme inn?" -prøvde den yngste betjenten seg med. "Det har du f@♧●¿ ikke noe med! Jeg vil ikke ha dere her!" -svarte mannen og forsøkte å smelle igjen døra. Men betjenten satte skoen i mellom og prøvde på nytt med dialog. Etter noe snakk var tålmodigheten min brukt opp og jeg gikk bryskt frem til mannen, "Nå er det nok! Enten slipper du oss inn eller så setter jeg deg bak i politibilen!"

"Javel, da. Dere får vel bli med inn da..." Vi fulgte vi etter mannen inn i stuen og så at stuebordet var tettpakket med tomme ølbokser og røyken fra rulletobakk lå tykt i lufta. Jeg meldte på sambandet; "To null, det er Charlie30. Vi har kontroll på en kranglefant og kom oss til slutt inn. Vi skal nå se etter kona hans."

"Det var rart, for vi har innringeren på tråden nå og han lurer på hvor dere bli av!" – kom det fra operasjonssentralen.

Da først slo det meg - vi var i feil hus!»

- et mannskap på Charlie30