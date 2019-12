Avviser kommunens krav: – At vi skal betale for manglende kompetanse i kommunen, vil vi motsette oss

Nyheter

I midten av november sendte Skaun kommune et erstatningskrav til en grunneier i Skaun kommune, pålydende 13 858 kroner. Dette etter at grunneieren erkjente bruk at ugressmiddelet Roundup i nærheten av drikkevannskilden på Malmsjøen, tidligere i sommer. Grunneieren fikk frist til 15. desember med å komme med en eventuell innsigelse i saken, hvis ikke ville erstatningskravet bli stående.