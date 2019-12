Begrenset kapasiteten på grunn av farlig last

Nyheter

Fjord 1 meldte torsdag formiddag at ferjeavgangen mellom Brekstad og Valset klokken 13:30 ville gå med begrenset kapasitet. Årsaken var ifølge trafikkmeldingen farlig last ombord.

Det medførte at maks tolv personer fikk lov til å være med på den samme avgangen.

– Når det er snakk om farlig last, kan det bety mange forskjellige ting. Det er mye som ligger under samme kode. Et eksempel på farlig last er dynamitt, forteller Bjørn Arild Sekkenes.

Han er operativ leder for blant annet ferjesambandet Brekstad - Valset.

– Hva den farlige lasten er akkurat denne gangen, vet jeg ikke.

Han forteller at det er regelverket som har satt et tak på tolv passasjerer når det er farlig last ombord.

– Det er de som kjører den farlige lasten som har ansvaret for å gi beskjed om at de har farlig last, forteller Snekkenes.

Om det er mye trafikk på strekningen kan den som kjører den farlige lasten bli bedt om å vente til en senere avgang med mindre trafikk.

– For sambandet Brekstad-Valset var ikke dette noe problem i dag, forteller Sekkenes.