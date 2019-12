Bil kjørte av veien

Nyheter

Fredag kveld meldte politiet om en bil som kjørte av veien ved Gjølmesli i Orkdal kommune.

– Flere i bilen. Skal ikke være alvorlig personskade, skriver politiet på Twitter klokka 20.40.

Ifølge politiet har bilen kjørt ut i en sving.

– Bil med to personer. Glatt vei her, som mange steder i kveld. Begge blir med til legevakt for en sjekk, skriver politiet på Twitter klokka 20.58.

Tidligere denne uka omkom en kvinne da en personbil kolliderte med en lastebil i krysset Gjølmeslivegen og E39.

