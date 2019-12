Lastebil fikk sleng på henger og traff møtende bil

Nyheter

Politiet opplyser fredag morgen litt før klokka 08.20 på Twitter om ei møteulykke på E6 på Ulsberg i Rennebu.

En lastebil skal ha fått sleng på hengeren og truffet siden på en møtende personbil. Personbilen kjørte av vegen.

Ifølge politiet er sjåføren kun lettere skadet. Patrulje er på tur til stedet.

Klokka 08.42 forteller politiet at lastebilen hadde stoppet litt lenger nede på veien og meldt seg for politiet. Både føreren av lastebil og patruljen som rykket ut, melder om at det er meget glatt kjørebane. Flere biler har problemer med å holde seg på vegen.

Entreprenør er varslet.