Nyheter

En mann i slutten av 30-åra bosatt i Trondheim, må møte i retten for råkjøring.

Det var i juni i år at han tidlig på kvelden kjørte på E39 over Søvasskjølen mellom Orkdal og Hemne. Han kjørte da 126 km/t i 80-sonen i sin Tesla. Hastigheten er under grensa for ubetinget fengsel. Den ligger på 136 km/t i 80-sone. Grensa for førerkortbeslag i samme sone er 116 km/t.

Mannen må være forberedt å være fotgjenger ei god stund.