Ny innsamlingsrekord

Nyheter

6,6 millioner kroner ble samlet inn under Demensaksjonen 2019. Det er ny rekord. Over én million kom fra Trøndelag, som er ett av landets mest gavmilde fylker.

Takket være små og store bøssebærere og gavmilde givere, kan Nasjonalforeningen for folkehelsen gi demensforskning et skikkelig løft, og bidra til å komme et skritt nærmere å knekke demenskoden.

- At frivilligheten og givergleden er stor, har vi virkelig fått bevist i år. Bøssebærere har gått fra dør til dør, det har blitt stekt vafler, holdt konserter og spilt fotballkamper og lagt ned stor frivillig innsats landet rundt. Hver og kan ta litt av æren for årets rekord, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

Demens er en stor utfordring, og ettersom vi lever lenger og blir flere eldre, kreves det er stor innsats for å møte den. Bare forskning kan stoppe demens.

Siden 2001 har Nasjonalforeningen for folkehelsens givere bidratt med over 145 millioner kroner til demensforskning.

Demens er en dødelig hjernesykdom. I dag har anslagsvis 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040. Det finnes i dag ingen kur mot demens.

På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050.