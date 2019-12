Folket har sagt sin mening. Nå er det opp til politikerne

Nyheter

For at politikerne i Skaun skal kunne ta en best mulig avgjørelse for hvordan fremtidas skolestruktur i øvre Skaun skal bli seende ut, ble det arrangert folkemøter både på Venn og på Jåren i slutten av november. Etter folkemøtene ble det sendt ut en spørreundersøkelse der innbyggerne ble spurt om sin mening.