Advarsel fra politiet

Politiet i Orkdal lensmannsdistrikt kommer med en advarsel til folk som er ute med bilen i kveld. På sine facebooksider skriver de følgende:

«Underkjølt regn, eller isregn, er regn som faller ned i et luftlag nær bakken med temperatur under 0 °C eller underkjølte vanndråper som faller til bakken. Begge disse formene fører til at dråpene fryser momentant til is når de treffer omgivelsene.



Slike forhold har vi i regionen vår akkurat nå. Det fører til stedvis ekstremt glatte veier. Husk det hvis du må ut og kjøre. Hold god avstand til forankjørende, kjør defensivt og husk at vegen er glatt.»