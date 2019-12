Fra nyttår blir det dyrere å skaffe seg pass

Nyheter

Fra 1. januar må du betale mer for å få nytt pass.

- 18. desember besluttet Stortinget å endre passloven og øke gebyrene på pass. Den beskjeden gikk ut til politidistriktene rett etterpå, sier Marit Johanne By, avsnittsleder ved spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim, til adressa.no.

LES OGSÅ:

• Nesten halvparten av landets passkontor skal legges ned

• Utvider åpningstida for å ta unna passkø

• Disse to kan redde ferieturen din

Dagens gebyrer er henholdsvis 450 kroner for voksne (over 16 år) og 270 kroner for barn. Fra 1. januar øker prisene til 570 og 342 kroner.

Passgebyrene har stått uendret siden 2008.

De økte gebyrene vil gi en beregnet inntekt for 2020 på om lag 409 millioner kroner.