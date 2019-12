– Det var brutalt. Vi tenkte: «Hva i helvete er det som skjer?»

Nyheter

– Det var en politibil med sirener og blålys som kjørte etter en mopedfører som var i ferd med å svinge av veien. Da politibilen kom opp på siden av mopeden, så det for meg ut som at politibilen kjørte på mopeden og bikket den - og føreren - over ende, fortalte Hansen, til avisa Sør-Trøndelag i April.