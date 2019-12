Det er fortsatt svært glatt på veier og fortau

Nyheter

Søndag morgen er det svært glatt i vårt nedslagsfelt. Det gjelder både på mange veier, sideveier og fortau. Entreprenører jobber på spreng med å strø, men de kan ikke være over alt samtidig.

Veitrafikksentralen advarte lørdag kveld mot føret i Orkdal - og Trøndelag. Den meldinga gjelder fortsatt.

Trøndelag: Orkdal kommune - det meldes om glatte partier flere steder i kommunen pga. regn på isdekke. Kjør forsiktig. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) 28. desember 2019

Også det lokale politiet gikk lørdag kveld ut på sin Facebook-side og oppfordret folk til å la bilen stå.

«Underkjølt regn, eller isregn, er regn som faller ned i et luftlag nær bakken med temperatur under 0 °C eller underkjølte vanndråper som faller til bakken. Begge disse formene fører til at dråpene fryser momentant til is når de treffer omgivelsene.

Slike forhold har vi i regionen vår akkurat nå. Det fører til stedvis ekstremt glatte veier. Husk det hvis du må ut og kjøre. Hold god avstand til forankjørende, kjør defensivt og husk at vegen er glatt.»