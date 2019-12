I alt sju personer kan vie deg

Nyheter

Etter innføring av borgerlige vielser i Norge fra 1. januar 2018, skal kommunestyrene vedta hvem som kan stå for vielser i kommunal regi. Lovendringen innebærer at ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet. I Heim blir det Odd Jarle Svanem og Marit Liabø Sandvik. Loven åpner også for at kommunestyret kan gi andre folkevalgte eller kommunalt ansatte slik myndighet. I Heim har kommunestyret vedtatt at følgende kan stå for vielser:

Rådmann Torger Aarvaag

Ass. rådmann Anita Ørsal Oterholm

Kommunalsjef Inger-Lise Øyan Waade

Kommunalsjef Svein Johny Forren

Kommunalsjef Inger Johanne Lillemyr Steinveg

Ordningen med kommunale vielser skal være gratis dersom en av brudefolkene er folkeregistrert som bosatt i kommunen. Det er også gratis for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i landet.

Seremonien, som skal ha ca. 15 minutters varighet, foreslås lagt til «Captain's Cabin» på Hotell Koselig og formannskapssalen i rådhuset på Liabø.