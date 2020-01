Nyheter

Klokken 07.00 fikk politiet bekymringsmelding om at et gammelt lagerbygg på Grønøra sto i fare for å blåse bort. Politiet kontaktet eieren av bygget for å få han til å sikre bygget.

- Bygget inneholdt noen båter på vinterlagring og noen isoporkasser. Huset står der fortsatt, så det gikk bra, sier lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannsdistrikt, Tor Kristian Haugan.