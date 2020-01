Rune ble årets nyttårsbarn

Nyheter

2020 hadde bare blitt en time gammel da Rune så dagens lys. Da hadde foreldrene ventet lenge på ham.

– Jeg hadde termin den 25. desember, så vi trodde det egentlig skulle bli en julaften-baby, sier mamma Lucie Toma.

Men Rune hadde ingen hast med å komme ut.

– 27. desember ble vi sendt til St. Olavs hospital i Trondheim, og fødselen ble satt igang, forteller Lucie.

Fyrverkeri i bakgrunnen

Selv om fødselen ble satt i gang, hadde Rune ingen planer om å komme ut. Og mens resten av landet skålte i champagne og beundret fyrverkeriet ved midnatt, hadde mamma Lucie litt endre ting å tenke på.

– Jeg hadde pressrier da fyrverkeriet startet, så det var ganske spesielt å høre det i bakgrunnen, forteller hun.

Etter hvert ble det bestemt at det ikke var noen annen utvei enn keisersnitt.

– Rune ble født klokken 01:08. Og selv om det ble keisersnitt til slutt, hadde jeg vært gjennom alle fasene av en fødsel, forteller Lucie.

Rune veide 3565 gram og var 49 cm lang da han ble født. Rune er parets første barn.

Norsk navn

Mamma Lucie er fra Tsjekkia, mens pappa Radu er fra Romania. Paret har tidligere bodd både i Sverige og Irland, men endte for to og et halvt år siden i Norge og Kyrksæterøra.

– Vi ønsket at barnet vårt skulle ha et norsk navn, og et navn det er lett å bruke i utlandet, forteller Lucie.

For å finne det perfekte navnet, lånte de seg ei navnebok på biblioteket.

– Rune er et fint navn, og det har ingen rare bokstaver eller er vanskelig å uttale sier Lucie.

Heim

Da paret dro hjemmefra 27. desember, dro de fra Hemne kommune. Når de returnerer kommer de til Heim kommune. For i tillegg til å bli årets nyttårsbarn i Trøndelag, er Rune også den førstefødte i Heim kommune.

– Det har vi faktisk ikke tenkt på, men det er jo litt artig, sier Lucie.

– Men det viktigste er at han er frisk og har det bra, legger hun til.

Da avisa ST snakket med de nybakte foreldrene fredag formiddag, var de fortsatt på sykehuset i Trondheim.

– På grunn av keisersnittet har vi blitt her noen dager ekstra. Vi kommer til å reise hjem lørdag eller søndag, tror jeg, forteller Lucie.

Hun er veldig fornøyd med oppholdet på sykehuset.

– Sykehuset er veldig bra, og de som jobber her er veldig flinke. Alle er så snille med oss, sier Lucie.

Likevel gleder hun seg til å komme hjem til Kyrksæterøra.

– Det skal bli godt å komme hjem igjen. Vi har også en hund som venter på oss.

Og foreløpig ser alt ut til å gå bra med den lille familien.

– Det går veldig bra. Foreløpig går det mest i soving og spising for Runes del, sier Lucie.