Forlot Rotmo-konsert i sinne - krevde pengene tilbake

Vitsø mener det var minst 40 personer som forlot konsertlokalet fredag kveld; mildt sagt oppgitt over at artisten de hadde kjøpt billetter for å høre, ikke kom på scenen.

– Ja vi er forbanna og vil ha pengene våre tilbake, sier Lars Erik Strand Vitsø som kjørte åtte mil fra Hemnskjela for å få med seg konserten med Hans Rotmo.

Rigget som til fest

– Vi hadde kjøpt billett til en konsert som var annonsert å starte klokka 20. Det sto ingen ting om oppvarmingsband, og heller ingen informasjon om at konserten med Rotmo ville starte senere, sier Vitsø som også ble forundret over at det var satt opp bord og stoler langs veggene i salen hvor konserten skulle være.

Åtte klager

Olav Berg i Oktoberrock, som er arrangør av konserten, avviser på det sterkeste at 40 personer forlot arrangementet. Så langt har han fått klager fra åtte personer; deriblant Lars Erik Strand Vitsø.

– Jeg har arrangert utallige konserter i årenes løp, men det er første gang at jeg har mottatt slike klager, sier Berg som også reagerer på at det blir klaget på oppsett av bord og stoler.

– Det ble satt opp bord og stoler for at flest mulige skulle få sitteplass og av hensyn til servering. Vi har erfart at folk tidligere har vært takknemlig for dette, sier Berg.

Vil lære

Selv om Olav Berg mener han tar klagene på alvor og vil lære av dem, ser han ingen grunn til å refundere billettene til dem som forlot Orkdal samfunnshus denne kvelden. Han viser til at de 500 som overvar konserten fredag og lørdag kveld, var svært godt fornøyde.

– Dette handler om at noen hadde en forventning om hvordan det skulle være, og så ble det ikke slik, sier Berg, og beklager at noen ble skuffet, etter det han mener var en strålende konsert med Hans Rotmo og Porcelen band.

Hva har du lært av det som skjedde på fredag?

-Vi må hele tida evaluere oss selv og se hva vi kan gjøre bedre. I ettertid ser jeg at vi hadde et litt annerledes og mer voksent publikum. Selv om vi ikke har gjort direkte feil, må vi etterstrebe å få mer informasjon ut på Ticketmaster, sier Berg.

