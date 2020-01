Nyheter

Det er den perfekte mulighet til å få brukt opp smårester som finnes i kjøleskapet etter jul. Det smarte med denne oppskriften er at det brukes bakepulver i stedet for gjær, slik at alt kan gjøres klart kvelden i forveien. Da setter man dem bare inn i forvarmet ovn, og man har helt ferske muffins til frokost.

Frokostmuffins egner seg like godt som turmat om man ønsker det.

Du trenger

Muffins

0,5 dl olivenolje

4 stk. egg

3 dl yoghurt naturell/Biola/kulturmelk eller hva du har igjen (gjerne bruk litt juleøl om du har igjen)

3 dl hvetemel

3 dl grovbakstmel

2 ts bakepulver

1 klype salt

Fyll

150 g salami eller kjøttpålegg, finkuttet

1 stk. rødløk eller 4 cm purreløk, finkuttet

1 stk. paprika, finkuttet

1 ss ferske urter, ev. 1 ts tørkede urter

Osterester delt i små terninger

Bruk gjerne andre påleggsrester som tåler varmebehandling

Slik gjør du det

Visp sammen olje, egg, og yoghurt.

Rør inn mel, bakepulver, og salt.

Fordel dette i muffinsformer og topp med fyll og ost.

Stek på 220 °C i ca. 12–15 minutt.