Kjørte med gressklipper på «glattisen»

ST har i flere saker skrevet om tre personer som kjører rundt på Orkanger på hver sin plenklippertraktor. I helga var plenklipperne på ferde igjen, selv om det neppe var en grønn gressflekk å se i mils omkrets.

– Lørdag kveld klokka rett før klokka 23 mottok politiet klage på kjøring med plentraktorer i Orkanger sentrum. Jeg kjenner ikke saken, men jeg forstår det slik at det har vært ett gjentagende problem. Vi fikk også en lignende melding på nyttårsaften; om voksne folk som skaper mye støy, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim, til ST.

Det ble ikke sendt ut noen patrulje.

Saken har skapt juridisk hodebry for politiet, men i november kom svaret fra departementsnivå:

De kom fram til at en traktorplenklipper er å anse som et motorredskap, når klipperne foran på kjøretøyet er borttatt. Det vil si at de kan benyttes på offentlig vei, men ikke på gangfelt. På grunn av lav fart, kreves heller ikke registreringsskilt på kjøretøyet.

Men det er noen tekniske krav som må oppfylles for at kjøretøyet kan brukes på offentlig vei. Det skal blant annet være to lykter foran som gir hvitt eller gult nærlys, samt to bak med rødt lys. Det skal også være to refleksanordninger bak på plenklipperen.

Og sjåførene skal ferdes hensynsfullt, slik at det ikke oppstår skade, unødvendig hinder eller fare for annen trafikk. Det påpekes også at det må vises hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien. Med andre ord: Unødvendig støy og forstyrrelse av nattero (etter klokka 23) må unngås.