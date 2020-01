Lavterskeltelefon i forbindelse med tv-serier

Nyheter

Søndag 5. januar starter TV-serien «22. juli» på NRK, der søkelyset rettes mot de som var på jobb da terroren rammet Norge i 2011. Tre dager senere, 8. januar, viser TV2 den første av seks episoder av true crime-serien «Seriemorderen i Orkdal» på TV 2. Serien omhandler kriminalsaken der sykehjemsbestyrer Arnfinn Nesset i 1983 ble dømt for drap på 22 pasienter ved Orkdal alders- og sjukeheim.

«For en del vil nok begge disse seriene kunne vekke vonde minner, og enkelte vil kanskje føle behov for å ha noen å dele tankene sine med,» skriver Orkland kommune på sine hjemmesider.

Derfor minner kommunen om at det finnes en lavterskeltelefon for psykisk helse for den som måtte ha behov for å snakke med noen.

Telefonnummeret er 907 94 440, og åpningstiden er 08:00 - 15:00 fra mandag 6. januar og så lenge seriene vises, ifølge kommunen.