Melding fra politiet

Nyheter

«Charlie30, kjør utrykning mot sentrum. En melder har ringt inn om en fører som trolig kjører bil i ruspåvirket tilstand. Bilen skal være grå, og ble sist sett kjørende mot rundkjøringa. Melder ligger ikke bak bilen lenger.»

Politiet skriver: «Mange av oppdragene vi får er på grunn av årvåkne meldere som ringer til politiet på 02800 eller 112 (politiets operasjonssentral). Men å lete etter en grå bil, som kan ha kjørt hvilken som helst vei fra en rundkjøring er utfordrende.»

Må følge trafikkreglene

«I noen tilfeller velger meldere å fortsette å ligge bak bilen de ringer inn om, for å kunne fortelle politiet hvor den kjører. De får da beskjed fra politiet på operasjonssentralen at hvis de velger å fortsette å kjøre etter bilen, så plikter de fortsatt å følge trafikkreglene, og at de må avbryte hvis de ved å fortsette og følge etter setter seg selv eller andre i fare.

Informasjon som vi setter veldig pris på når vi skal forsøke å løse oppdraget er biltype, farge, spesielle kjennetegn (takboks, bulker o.l) og selvfølgelig registreringsnummer. Og som sagt, får vi vite hvor bilen er har vi også en mye bedre mulighet til og få stanset og kontrollert føreren.»

Daglige meldinger

«Vi får slike meldinger nesten daglig i vår region, og ofte er det snakk om førere som på grunn av ruspåvirkning, psykisk tilstand, førlighet eller lignende ikke bør være i trafikken.

Vi takker for bidragene til alle som velger å kontakte politiet. Det er på grunn av dere at mange av disse uskikkede førerne blir luket ut av trafikken,» skriver politiet avslutningsvis.