Nye skilt skaper forvirring i sentrum: – Vi skjønner ikke hvordan vi skal forholde oss til dette

Nyheter

For å bekjempe «vill vest-tilstandene» i Børsa sentrum, som ST tidligere har skrevet om, har Skaun kommune satt opp to innkjøring forbudt-skilt ved Skaun ungdomsskole og Børsa skole. Problemet er bare at skiltene er satt opp på hver side av Rossmovegen (fv 6634), som går mellom de to skolene. Dette skaper et inntrykk av at det ikke er lov til å ta av fra Skaunavegen (fv 6648) og kjøre opp mellom de to skolene.