Nytt uvær treffer Trøndelag onsdag

Det er sendt ut gult farevarsel for lokalt kraftige vindkast i morgen. I følge meteorologene på Twitter vil vinden øke fra onsdag formiddag i Møre og Romsdal og onsdag ettermiddag i Trøndelag. Kastene kan komme opp i 30 til 38 meter per sekund.

Gult farevarsel for lokalt kraftige vindkast i morgen er ute nå. Vinden øker fra onsdag formiddag i #MøreOgRomsdal, og på ettermiddagen vil den nå #Trøndelag og #Helgeland. Kastene kan komme opp i 30 til 38 meter per sekund. Les detaljerte varsler på https://t.co/sb4X9as5HV ⚠️ pic.twitter.com/kKPae1LpoH — Meteorologene (@Meteorologene) January 7, 2020

I følge Yr.no er det ventet lokalt kraftige vindkast på 30-35 m/s fra en sørvestlig retning. Seint onsdag kveld er vinden ventet å dreie vestlig, og det kan lokalt forekomme svært kraftige vindkast på nærmere 38 m/s i ytre strøk, og det kan forekomme kraftige vindkast opp til 30 m/s i indre strøk.

Det vil dermed bli muligheter for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, skriver Yr på sine hjemmesider.

Onsdag er det også ventet en god del nedbør på ettermiddagen og utover kvelden.

Det har de siste dagene vært en rekke farevarsel. Nedbør og vind har ført til flere utfordringer som stengte veier, innstilte ferger, strømbrudd og generelt vanskelige kjøreforhold.

Fredag kveld mistet 1937 kunder strømmen, mens på fergesambandene Brekstad-Valstad og Halsa-Kanestraum ble flere ferger innstilt på grunn av været de siste dagene.