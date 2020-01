41 omkom i branner i fjor

Nyheter

41 mennesker omkom i branner i fjor, 29 menn og 12 kvinner. Det er det høyeste antall omkomne på fem år. Seks personer omkom i brann i desember, viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).

– Igjen ser vi at desember er årets mest brannfarlige måned, preget av hundrevis av branner og branntilløp, mange i forbindelse med jul og nyttårsfeiringen. Dessverre ser vi også at antall omkomne i branner øker. Fra 26 i 2017, til 39 i 2018, og nå altså 41 i fjor. Tragisk nok er fremdeles røyking den største årsaken til at folk dør i branner, og menn er kraftig overrepresentert, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Dagen med høyest antall branntilløp i fjor var 1. januar med 29 hendelser. De estimerte skadekostnadene etter branner i 2018 var på vel seks milliarder kroner. Nær halvparten av alle branntilløp starter på komfyren, og Oslo er fylket med flest slike hendelser.

Det brannfarligste rommet i en bolig er kjøkkenet. Deretter kommer stuen. I nær halvparten av tilfellene blir brann oppdaget av at noen ser eller lukter røyk eller flammer.

– På den positive siden ser vi heldigvis at det er flere og flere som anskaffer seg brannslukkingsapparater, både skum og pulver. Den billigste livsforsikringen er imidlertid røykvarsleren. Det er ikke minst om natten, mens man sover, at den virkelig kan utgjøre forskjell mellom liv og død. At man våkner i tide til å berge seg selv og familien ut av en bolig som er i ferd med å ta fyr. Det er ofte røyken som dreper, sier han.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for brann. Tall fra DSB viser at så mange som tre av fire av de som har omkommet i brann de siste årene tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.