Nyheter

Klokka 06.58 torsdag morgen melder politiet om en bil som brenner på E39 i Dorodalen. Føreren skal ha vært alene i bilen.

– Bilen står i høyre felt opp mot Høgkjølen. Trafikken går forbi i venstre felt. Ikke meldt om personskade. Nødetatene på vei til stedet.

En politipatrulje på stedet melder klokka 07.09 om full overtenning i bilen.

– Trafikken blir stoppet i begge retninger mens slukking pågår, skriver politiet på Twitter.

Ifølge Adresseavisen er det snakk om en bil med tilhenger.

– På grunn av mengden vann det er brukt for å slukke brannen, vil det bli veldig glatt på stedet i ettertid, sier trafikkoperatør Erling Drangsholt ved Vegtrafikksentralen til Adresseavisen.

Statens vegvesen skriver på Twitter at E39 er stengt like sørvest for Gangåsvatnet ved Damtjønna.

– Brannvesenet og politi på stedet, skriver Vegtrafikksentralen klokka 07.18.

#Orkdal

