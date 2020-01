Dømt for oppbevaring av narkotika

Nyheter

En mann i 30-åra bosatt i Orkland kommune, er idømt en betinget fengselsstraff på 45 dager, samt ei bot på 6000 kroner, for brudd på straffeloven, legemiddelloven og vegtrafikkloven.

Den bærende posten i tiltalen mot mannen var at han i april i år oppbevarte nærmere fire gram kokain og 95 ecstasytabletter. Han har to ganger også kjørt bil i ruspåvirket tilstand med en alkoholpåvirkning mellom 0,2 og 0,5 promille. I dette intervallet er hovedregelen at det skal reageres med bot og ikke inndragning av førerkortet. I denne saken har retten likevel konkludert med at han er fratatt retten til å kjøre motorvogn for en periode på fem måneder siden det er snakk om to tilfeller.

Når det gjelder besittelsen av narkotika, har retten ikke funnet det bevist at den tidligere ustraffa mannen har omsatt varene.