Sendt til St. Olav med luftambulanse

Det var like etter klokken 15 at politiet meldte om et arbeidsuhell i Meldal.

I twittermeldingen sto det at en mann skal ha ramlet ned fra en stige og falt tre-fire meter.

- Det er snakk om tre-fire meter, og han skal ha slått hodet i fallet. Det er sendt både brannvesen, politi og ambulanse til stedet, uttalte lensmann Tor Kristian Haugan ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor til ST tidligere i ettermiddag.

Like før klokka 17 opplyser Ove Smedplass, som er varabrannsjef i Orkland brann og redning, at vedkommende falt ned fra en stige i en silo på et gårdsbruk, og at vedkommende ble fløyet til St. Olav like før klokka 16.

- Vedkommende var bevisst da han ble sendt med ambulansehelkoptere, forteller Smedplass som legger til at det skal være snakk om bruddskader.

