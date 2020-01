Skal ha falt fra en stige - luftambulanse er på vei

Nyheter

- Det er en person som skal ha falt ned i en silo. Det er snakk om tre-fire meter og han skal ha slått hodet i fallet. Det er sendt både brannvesen, politi og ambulanse til stedet, sier lensmann Tor Kristian Haugan ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Personen skal ha stått på en stige som har sklidd.

Luftambulanse er på vei til stedet.

Det var lite etter klokken 15 at politiet meldte om et arbeidsuhell i Meldal. I twittermeldingen sto det at en mann skal ha ramlet ned fra en stige og falt tre-fire meter. Personen skal være bevisst og nødetatene er på vei til stedet.

Ifølge politiet skal det etter forholdene gå bra med personen.

#Meldal - melding om arbeidsuhell, mann ramlet ned fra stige, fall på 3 - 4 meter. Personen er bevist. Nødetater på tur til stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) January 13, 2020