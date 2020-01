Etterlyser siktet mann etter skyteepisode

Nyheter

I forbindelse med hendelsen der en person ble skutt i Ila i Trondheim den 5. desember 2019, ønsker politiet å komme i kontakt med Kim Andre Håkonsen, født 15.08.1991, opplyser politiet i ei pressemelding.

Håkonsen er ifølge politiadvokaten siktet i saken og skal pågripes.

Etter straffeprosessloven kan en person få status som siktet på ulike grunnlag. Det kan være fordi mistanken mot vedkommende er såpass sterk at politiet erklærer han for siktet, videre dersom det tas ut tiltale mot vedkommende for retten, eller dersom en iverksetter tvangsmidler mot den mistenkte som pågripelse, ransakelse og beslag.

Politiet ber om at personer som har informasjon om hvor Håkonsen befinner seg, tar kontakt med politiet på telefonnummer 73 48 94 00. Dette gjelder også dersom man observerer Håkonsen, eller har observert ham etter 5. desember 2019.

- Selv om vi ikke har grunn til å tro at han utgjør noen fare for publikum generelt, er det ikke ønskelig at man forsøker å ta kontakt med Håkonsen direkte. Tips om hvor Håkonsen befinner seg kan også inngis anonymt, skriver politiet.

Kim Andre Håkonsen har i Norge tilknytning til Skien. Håkonsen benytter navnet Fredrik Olsson i Sverige, og har der tilknytning til Charlottenberg og Åmotsfors.

Han er 180 cm høy og har blå øyne. Han hadde kort hår i desember.

Det var om kvelden den 5. desember at en mann i 30-årene ble skutt på gata ved Bunnpris-butikken i Ila i Trondheim. Mannen ble sendt til St. Olavs hospital med alvorlige skader. To menn ble etter hendelsen pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk. De to ble raskt løslatt, men politiadvokat Angen bekrefter at de fremdeles har status som siktet. Den ene nektet straffskyld i det første avhøret, mens den andre ikke ville la seg avhøre av frykt for represalier, skriver Adresseavisen.