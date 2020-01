Beboer slukket brann på badet selv, men ba brannvesenet om å komme likevel

Nyheter

En beboer hadde slukket en brann på badet i boligen sin på Kyrksæterøra med pulverapparat og vann natt til torsdag. Midt-Norge 110-sentral fikk varsling om brannen i Heim kommune klokka 03.15

- Beboeren ønsket at brannvesenet skulle komme og ta en titt. Det var fremdeles glo i taket, sier operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet tok en tur for å sjekke at det ikke var fare for at brannen blusset opp igjen.

- Beboer ble sjekket av helsepersonell. Vedkommende var i fin form. Det ble gjennomført avhør på stedet, sier han.

Politiet vet ikke årsaken til brannen.

110-operatør Joakim Andresen bekrefter at de kontrollerte at branntilløpet på badet ikke ville utvikle seg videre.