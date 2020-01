Hjemmesidetrøbbel for flere kommuner

Nyheter

Nettsidene til flere kommuner i vårt nedslagsfelt er torsdag formiddag nede. Dette gjelder Orkland, Skaun og Heim kommuner.

– Internettsida til Orkland kommune har vært nede flere ganger i løpet av morgenen/formiddagen, og fortsatt er tilgangen ustabil. Vår leverandør er på saken og jobber for stabilitet, og har forsikret oss om at alle ressurser er satt inn for å få stabilitet. Vi har løpende kontakt med leverandør. Problemet gjelder alle kommuner som har CustomPublish som leverandør av internettsider, sier Eivind Sperre Austnes, leder kommunikasjon og digitalisering i Orkland kommune.

– Vår nettsideleverandør CustomPublish har meldt fra at nettsida vil være ustabil i dag, sier leder servicekontoret i Skaun, Gunnhild Landrø, til ST.

Rindal og Rennebu sine hjemmesider fungerer imidlertid som normalt.

I 11.30-tida var de tre nettsidene som tidligere på dagen opplevde trøbbel, oppe og gikk igjen. Men som Landrø i Skaun kommune sa: Nettsida kan være ustabil i dag.