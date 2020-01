Nyheter

UP gjennomførte torsdag ettermiddag en trafikkontroll på fylkesvei 700 ved Grindal i Rennebu.

Resultatet ble åtte forenklede forelegg (bøter) for hastighet og ett forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

43 ble samtidig kontrollert for promille. Her ble det ikke gitt noen reaksjoner.