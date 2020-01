Skredfare i Trøndelag

Nyheter

NVE skriver på varsom.no at det er ventet store nedbørmengder fra søndag kveld til tirsdagmorgen. I Trøndelag er det ventet 70 til 100 mm nedbør på 48 timer. De skriver videre at relativt høye temeperaturer fører til snøsmelting, både i lavlandet og på høyfjellet. De venter at snøgrensen i Trøndelag vil stige opp i mot 1000 til 1200 meter over havet.

Anbefalinger

Områder med bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for skred. NVE skriver videre at de forventer noen skredhendelser. Dette kan føre til at enkelte veg-og banestrekninger kan bli stengt.

De råder folk om å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med høy vannføring. De anbefaler også å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier frie for snø.

Farenivået er gult. Det laveste varselnivået.