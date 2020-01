Dømt for bombetrusler

Nyheter

En mann i 60-årene bosatt i Rennebu, er dømt til fengsel i ti måneder for bombetrusler mot flere flyplasser. Fire av månedene er ifølge Trøndelag tingrett gjort betinget. Det betyr at mannen må sone i fengsel i kun seks måneder.

Mannen ringte i fjor inn bombetrusler blant annet mot Trondheim lufthavn (Værnes), Alstahaug tingrett og Bane Nor.

«Tiltalte har utvist total mangel på respekt for andre mennesker ved å skape utrygghet», heter det i dommen fra tingretten.

Det var statsadvokaten i Trøndelag som tok ut tiltalen mot mannen. Tiltalen omfattet også trusler mot flere navngitte politifolk. De rettspsykiatriske sakkyndige mente tiltalte er tilregnelig.

Det var i slutten av september i fjor bombetrusselen kom mot Værnes. Samme dag ble mannens bolig i Rennebu oppsøkt. Da var han ikke hjemme, men boligen ble ransaket.

- Han ble pågrepet i hjemmet sitt uka etter, uten dramatikk, fortalte Katrine Granlykken, politibetjent ved Oppdal og Rennebu lensmannskontor, til ST i fjor høst.

Han ble i Trøndelag tingrett framstilt for varetektsfengsling dagen etter pågripelsen. Avgjørelsen var basert på gjentakelsesfare.

Ved den siste trusselen sa mannen at «bomben er svær og at trusselen er mot flyplassen på Værnes». Det var kundesenteret til Avinor i Bodø som mottok trusselen. Trusselen var imidlertid av en slik karakter at flyplassen ikke ble evakuert, men det var enkelte fly som likevel ble holdt igjen.

Trønderen, som ikke opprinnelig er fra Rennebu, har tidligere erkjent å ha sendt trusler mot Alstahaug tingrett i Sandnessjøen, men har hele tida nektet straffskyld.