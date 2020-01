Nettløsninger trumfer skranke

Nyheter

Opp mot 9 av 10 foretrekker nå Statens vegvesens selvbetjeningsløsninger på nett, fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon.

-Vi har gjennom mange år utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger for å gjøre det enklere, sikrere og raskere for brukerne våre og for oss. Her sparer både den enkelte og samfunnet tid og penger, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Selvgjort er velgjort

I snitt var det i 2019 en økning på sju prosent i andelen som foretrekker de ulike selvbetjeningsløsningene på vegvesen.no fremfor telefon eller oppmøte på trafikkstasjon.

Nær 9 av 10 foretrekker nå å sjekke kjøretøyopplysninger selv på vegvesen.no, fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon. 8 av 10 oppgir at de vil levere salgsmelding eller omregistrere kjøretøyet sitt på vegvesen.no.

Samtidig er det slik at den faktiske bruken overgår intensjonen om bruk. Så mange som 9 av 10 salgsmeldinger leveres nå på nett, mot 8 av 10 i fjor vår. Årlig leveres 1,2 millioner salgsmeldinger.

Flere i byene

I Oslo og på Østlandet er det generelt en høyere andel som foretrekker vegvesen.no fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon. I Oslo ønsker kun 13 prosent å bruke telefon eller trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot 25 prosent i Nord-Norge. Våren 2019 var tallene henholdsvis 15 og 32 prosent.

Aldersgruppen 60+ har tradisjonelt vært en seig materie for endrede vaner, men også her er vanene i endring. Kun 25 prosent i denne aldersgruppen foretrekker nå å ringe eller møte opp på trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot hele 37 prosent våren 2019.

I alderen 18-29 år er det nå kun 13 prosent som sier de foretrekker å ringe eller møte opp, mot 21 prosent i fjor vår.





Fakta om vegvesenets selvbetjeningsløsninger:

• Statens vegvesen tilbyr over 25 ulike selvbetjeningsløsninger på vegvesen.no

• De største tjenestene er knyttet til kjøp og salg av bil, og førerkort:

• Salgsmelding og omregistrering (kjøp og salg av bil), utgjør det største volumet med henholdsvis 1 200 000 og 750 000 i året

• Dernest følger tjenester knyttet til førerkort. Det er f.eks. 210 000 som årlig søker om førerkort, og 80 000 som mister førerkortet sitt og må melde det tapt

• Sist lanserte tjeneste var digitalt førerkort. Per 1. januar 2020 var det hele 1 160 877 som hadde lastet ned og aktivert sitt digitale førerkort.