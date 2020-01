Posten vant avislevering

Nyheter

Samferdselsdepartementet har tildelt Posten oppgaven med å distribuere aviser i områder der avisene selv ikke leverer.

Fra juli i år skal Posten redusere antallet faste leveringsdager. I den forbindelse har Samferdselsdepartementet lyst ut en konkurranse for å sikre daglig avisdistribusjon i de områder av landet der det ikke finnes andre utleveringsnett enn Posten per i dag. Dette gjelder omtrent 15 prosent av landets husholdninger og omfatter i praksis de mest spredtbygde områdene i Norge.

− Jeg er svært fornøyd med at Posten vant anbudet og skal fortsette å levere aviser mandag til fredag. Tildelingen har skjedd i skarp konkurranse med flere andre aktører. Med Posten som leverandør blir dette en sømløs overgang for både avisutgivere og avisabonnenter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Det var to konkurranser: En for lørdagsdistribusjon og en for øvrige ukedager, og pris har vært avgjørende.

− Det var viktig for oss å vinne dette anbudet. I tillegg til å sikre et godt tilbud for våre kunder, betyr det også at de personalmessige konsekvensene ved sommerens omstilling blir noe mindre, sier Wille.

Det var Aktiv Norgesdistribusjon AS som vant konkurransen om distribusjon av aviser på lørdag. Lørdagsdistribusjon av aviser i dette området har siden 2016 vært utlevert via Easy2You. Det medfører dermed ingen endring for Posten.